Пограничники луганского отряда задержали на украино-российском кордоне гражданку России, которая пыталась дать взятку военным, чтобы выехать из страны вместе с ребенком без необходимых документов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Ночью 26 авгутса, в пункте пропуска "Танюшевка" гражданка Российской Федерации во время паспортного контроля предложила пограничникам Луганского отряда взятку в размере 5 тысяч рублей РФ за беспрепятственное пересечение государственной границы в связи с отсутствием нотариально заверенной доверенности от отца о выезде ребенка за пределы Украины", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ГПСУ от неправомерной выгоды отказались. Факт дачи взятки был задокументирован, а нарушительница передана Национальной полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что Госпогранслужба объявила спецоперацию, которая продлится 7 месяцев.

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