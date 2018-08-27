Погода в Украине в понедельник, 27 августа, будет жаркой и солнечной во всех регионах кроме западных и некоторых северных. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

Осень напомнит о себе на западе Украины, где в понедельник прогнозируют грозовые дожди. Прохладнее всего будет на Львовщине, где днем температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. Теплее всего - на Закарпатье и в Черновицкой областях - днем до +24 градусов.

На севере Украины грозу обещают только Житомирской области. Любопытно, что дождь не слишком охладит раскаленный воздух - синоптики обещают, что температура воздуха на Житомирщине поднимется днем до +30 градусов. На остальной территории севера Украины - сухо и жарко - до +32.

Сухая и жаркая погода сохранится и в центре страны, а также на юге и востоке, где днем прогнозируют до +31, а на юге , в частности в Николаевской и Херсонской областях, столбики термометра поднимутся до +34 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев предупредили о негативном влиянии погоды на самочувствие с 27 августа.

Также мы сообщали, что климатологи обещают экстремально жаркие пять лет жителям планеты Земля, начиная с 2018 года.