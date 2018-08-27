В 00.00 часов, 27 августа, по времени Вашингтона (в Киеве - 07.00 - Прим.Ред.) начали действовать новые санкции США против России, которые были введены из-за отравления ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Запад обвиняет Москву.

В Госдепартаменте убеждены, что таким образом Россия нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, передает ТАСС.

Как заявили в Госдепартаменте, под первую часть санкций подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.



"Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставок Москве всех "чувствительных" товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется Министерством торговли США в соответствии с правилами экспортного контроля. В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматриваются в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок", - заявили в Госдепартаменте.

По словам представителя внешнеполитического ведомства высокого ранга, Вашингтон намерен сделать несколько исключений из режима новых санкций, которые коснутся оказания "помощи России и российскому народу", "деятельности, затрагивающей полеты в космос", а также обеспечения "безопасности полетов коммерческой пассажирской авиации".

Вместе с этим закон предусматривает и угрозу применения примерно через три месяца гораздо более серьезных санкций. Вторая часть рестрикций предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России заявили, что санкции США ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов.