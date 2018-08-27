После смерти видного сенатора-республиканца Джона Маккея (от штата Аризона - Прим.Ред.) возникла проблема с его преемником.

В качестве одного из кандидатов рассматривается Синди Маккейн, вдова покойного сенатора. Об этом передает The New York Times.

Губернатор Аризоны Даг Дьюси сообщил, что не будет обсуждать кандидатуру на замену Маккейну, пока не пройдут все прощальные мероприятия, и сенатор не будет предан земле.

Тем не менее среди возможных преемников, в том числе, и вдова сенатора Синди. Также среди кандидатов указаны бывший сенатор Джон Кайл и два бывших члена Палаты представителей Конгресса от Аризоны, Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Источники отмечают, что Дагу Дьюси предстоит чрезвычайно важный выбор для положения дел в Сенате. С одной стороны от губернатора требуют найти схожего по духу Маккейну кандидата, который готов выступить против президента. С другой стороны, его призывают поставить на этот пост республиканца - сторонника Дональда Трампа.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп запретил называть сенатора Маккейна героем в официальном соболезновании Белого дома.