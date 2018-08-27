После смерти сенатора Джона Маккейна, который воевал во Вьетнаме, президент США Дональд Трамп не позволил опубликовать официальное соболезнование Белого дома, в котором тот назван героем.

Об этом передает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава аппарата администрации Джон Келли и другие советники Трампа в Белом доме настаивали на том, чтобы выпустить заявление, в котором восхваляется героизм Маккейна.

Черновик такого соболезнования был готов еще до кончины сенатора и доработан после его смерти. Тем не менее Трамп запретил публиковать его. Вместо этого американский президент ограничился постом в своем твиттере.

Сандерс отказалась комментировать данную информацию. Джон Маккейн скончался 25 августа. На протяжении последнего года он боролся с опухолью мозга.

Ранее "Страна" сообщала, что почему Маккейн не позвал Трампа на свои похороны.