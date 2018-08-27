Бойню во Флориде устроил стрелок, вылетевший с кибертурнира
Полиция выяснила личность стрелка, устроившего бойню в Джексонвилле (штат Флорида) на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing, где проходил турнир по видеоиграм.
Об этом передает ТАСС.
Убийцей оказался 24-летний Дэвид Катц из города Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщил шериф Джексонвилла Майк Уильямс.
"Стрельбу устроил 24-летний Дэвид Катц, с собой у него был по меньшей мере один пистолет", - сказал шериф.
В настоящий момент проверяется информация о том, что Дэвид Катц был одним из участников турнира. Он открыл стрельбу потому, что проиграл кибер-матч. После массового расстрела Дэвид Катц покончил с собой.
Ранее "Страна" сообщала, что в американской школе произошла стрельба, погиб ребенок.
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