Вчера, 26 августа, украинская туристка попала в беду на Эльбрусе. Она потеряла силы на высоте и не могла идти, женщина стала подавать сигналы бедствия при помощи фонарика. Спасатели заметили эти сигналы и эвакуировали украинку, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

"Женщину спустили с Эльбруса, она жива и здорова", - сказал дежурный.

Он пояснил, что украинка не могла самостоятельно спуститься от усталости.

"В 20:40 поступила информация о том, что на Эльбрусе на высоте 5 250 м над уровнем моря незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы фонариком о помощи, не может передвигаться самостоятельно. Для оказания помощи выходили трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, использоввалось две единицы техники", - уточнили в Главном управленим МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Страна" сообщала, что у Эльбруса селевой поток отрезал от цивилизации сотни туристов из разных стран.

Также мы расскзывали, что на Эльбрусе нашли альпинистку, погибшую 31 год назад.