Американский многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35, которые успели в бою раньше США испытать ВВС Израиля, показал важную уязвимость. Выяснилось, что при вынужденной заправки в полевых условиях истребители F-35 Lightning II нуждаются в дополнительной защите от попадания молний. Об этом сообщает The War Zone.

При попадании молнии бортовые системы самолета могут получать серьезные повреждения. В частности, из-за молнии на F-35 из строя может выйти система ALIS, отвечающая за мониторинг состояния всех узлов, агрегатов и электронного оборудования истребителя и формирование рекомендаций по ремонту и обслуживанию самолета.

Современные самолеты, планер которых выполнен из металлических сплавов, устойчивы к попаданию молнии, поскольку их корпус представляет собой своего рода клетку Фарадея. Некоторые самолеты дополнительно оснащаются электростатическими разрядниками, основной задачей которых является снятие статического электричества с планера в полете и сброс его в атмосферу. При попадании молнии они дополнительно помогают заряду стекать с планера.

Планер истребителя F-35 в значительной степени выполнен из композиционных материалов, свойств которых недостаточно для обеспечения пассивной защиты от молний. По этой причине в начале августа текущего года Морская пехота США заказала партию из 14 молниеотводов, которые будут устанавливаться на полевых аэродромах недалеко от истребителей F-35B с вертикальными взлетом и посадкой. Эти переносные молниеотводы, обозначаемые PLP-38-MOD, могут устоять при скорости ветра до 54 метров в секунду без необходимости дополнительной фиксации.

Специалисты, проводившие проверку самолетов, обнаружили, что из-за электромагнитного поля, возникающего в момент удара молнии, может неправильно работать или выходить из строя бортовое радиоэлектронное оборудование самолетов.

Кроме того, попадание молнии могло привести к возгоранию топлива в топливных баках. Это могло происходить из-за неверной работы бортовой системы генерации инертных газов, отвечающей за наполнение освобождающихся объемов топливных баков инертными газами и поддержание в них низкого уровня кислорода. В грозоопасных зонах с постоянно меняющимся атмосферным давлением система сбоила. По данным американской компании Lockheed Martin, часть этих проблем уже устранена.

Фото: F-35B/U.S. Marine Corps

Как сообщала "Страна", истребитель F-35 создавался в рамках одной из самых дорогих в мире оборонных программ и подвергался критике как за дороговизну, так и за боевую эффективность.

В декабре 2016 года, сразу после победы на президентских выборах, Дональд Трамп резко раскритиковал новые истребители из-за их высокой стоимости, которая достигает 100 млн долларов за одну единицу техники.

Программа по разработке истребителей F-35 рассчитана до 2070 года, а ее общая стоимость оценивается в 1,5 трлн долларов.

Ряд экспертов утверждает, что F-35 не хватает маневренности, из-за чего он не может противостоять в бою истребителям F-16. Сообщалось также о проблемах с обзором из кабины пилотов.

Аналитики отмечали, что создатели самолета делали упор на стелс-технологии, в результате чего была несколько снижена боевая эффективность истребителя.