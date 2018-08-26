Канадские ученые установили, что потребление молочных продуктов (жирностью около 9,3%) на завтрак снижает уровень глюкозы в крови и повышает сытость даже во время обеда. Об этом сообщает Journal of Dairy Science.

Исследователи провели эксперимент. Они накормили добровольцев хлопьями с молоком с разной концентрацией белков и отношением сывороточного белка к казеину. После этого у испытуемых измерили гликемию и насыщение, измерения повторили также после обеда.

Выяснилось, что высокоуглеводный завтрак с высокобелковой пищей защищает от риска развития сахарного диабета.

Разные виды молока имеют различную концентрацию казеина и сывороточного белка. Так, в коровьем молоке это отношение обычно равно 80:20, в то время как в человеческом молоке (и близким к нему по составу детским формулам) - около 40:60.

Ученые отмечают, что хлопья с молоком или тост с сыром на завтрак существенно снижает уровень глюкозы в крови после приема пищи.

В исследовании Дугласа Гоффа из Гуэлфского университета приняли участие 32 человека без метаболических нарушений. Их разделили на пять групп. Каждому из них был предложен завтрак, состоящий из тарелки хлопьев и 250 миллилитров молока. Молоко отличалось содержанием белка (3,1 или 9,3 процента) и концентрацией казеина и сывороточного белка (80:20 или 40:60), а участникам контрольной группы вместо молока дали воду с заменителем молока с низким содержанием сывороточного белка (0,3 процента) и без казеина.

До и после завтрака ученые измерили уровень глюкозы в крови участников, а также оценили их сытость. Через два часа добровольцам предложили обед - пиццу (столько, сколько они захотят). Затем измерения повторили в промежутке от 140 до 200 минут, вновь измерив уровень сытости и глюкозы участников.

Ученые выяснили, что, по сравнению с контрольным условием, завтрак со всеми видами молока существенно (p = 0,001) снизил уровень глюкозы в крови участников после его приема, при этом эффект высокобелкового молока (9,3 процента) был сильнее. Эффект разной концентрации сывороточного белка и казеина оказался небольшим.

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