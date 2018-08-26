В Европе за 6 месяцев 2018 года более 41 тысячи человек заразились корью. Это в два раза превышает предыдущий рекорд этого периода. При этом Украина заняла первое место в Европе по числу заболевших корью. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Абсолютный максимум заражения корью в 2010-2017 годах был зафиксирован в Европе в прошлом году, когда ВОЗ сообщила о 23,9 тысячи случаев заболевания. В 2016 году количество зараженных было минимальным и составило 5,2 тысячи человек.

В нынешнем году в семи странах - Франции, Грузии, Греции, Италии, России, Сербии и Украине - было зарегистрировано более тысячи случаев болезни.

ВОЗ отмечает, что, по данным европейской статистики, как минимум 37 человек за полгода скончались от кори.

Эксперты организации подчеркивают, что в 43 из 53 стран удалось остановить внутреннее распространение кори, однако в Европе сохраняются очаги распространения кори из-за низкого охвата населения прививками.

В 2017 году две стандартные дозы вакцины от кори в среднем по Европе получили 90 процентов детей, но в ряде стран (они не уточняются) этот показатель ниже 70 процентов.

Как сообщала "Страна", за неделю в Украине заболели корью более четырех сотен детей.

Также "Страна" писала, что умершую от кори на Закарпатье девочку не вакцинировали из религиозных убеждений.