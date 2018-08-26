В США разведка перестала получать информацию от осведомителей из Москвы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. В последнее время связь с американскими разведслужбами прервалась. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание сообщает, что в американских спецслужбах сбои в связи связывают с "более агрессивной контрразведкой", которую стала проводить российская сторона



Осведомители США, якобы близкие к российскому руководству, перестали передавать соответствующую информацию ЦРУ и другим разведведомствам. Это держит Вашингтон в неведении о намерениях РФ.

По версии издания, ранее такие осведомители сообщали США данные, касающиеся в том числе якобы имевшего места вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года, которое неоднократно отрицали в Москве.

Ключевые для США информаторы затаились. В Вашингтоне не считают, что осведомители были разоблачены или же ликвидированы. По мнению разведведомств США, они перестали выходить на связь, так как полагают, что в текущей ситуации это может быть опасно, пишет газета.

The New York Times отмечает, что на ситуацию также повлияло то, что ранее Россия выслала ряд сотрудников американской разведки, работавших в РФ в дипломатических представительствах США.

Как рассказали изданию экс-сотрудники разведки США, присутствие агентов ЦРУ в Москве всегда было относительно небольшим для такой важной с точки зрения сбора развединформации цели. "Русские выслали много наших людей, - отметил агент ЦРУ Джон Сафер. - В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением".

При этом The New York Times отмечает, что США продолжают собирать касающуюся РФ развединформацию, передаваемую по различным каналам связи. Кроме того, для информаторов существует возможность встречаться со своими кураторами из ЦРУ в третьих странах, чтобы избежать внимания российской контрразведки, отмечает газета. Однако именно осведомители, близкие к руководству РФ, имеют ключевое значение для возможности Вашингтона получать данные, касающиеся якобы имеющих место действий Москвы по "подрыву американских институтов", утверждает издание.

Как сообщала "Страна", в США по подозрению в шпионаже задержали россиянку.

Также "Страна" писала, как Трамп забрал доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ Бреннана.