Луганская "Заря", которая утомилась после матчей европейских кубков, в Запорожье со счетом 0:2 неожиданно проиграла дебютанту Премьер-лиги черниговской "Десне", в составе которой отличились Сергей Старенький и Денис Безбородко. Об этом сообщает "Укринформ".

Таким образом, сыграны заключительные матчи шестого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги во Львове, Запорожье и Мариуполе.

Львовские "Карпаты" на родном стадионе "Украина" внезапно уступили ФК "Арсенал-Киев" - 1:2. Первую победу в нынешнем сезоне столичному клубу принесли точные удары Павла Ореховского (28) и Сергея Гриня (39). У "Карпат" мяч забил Кристиан Эрбес (55). На 52-й минуте колумбийский форвард львовян Хорхе Карраскаль не реализовал 11-метровый удар.

ФК "Мариуполь" и ФК "Львов" обменялись голами и разошлись боевой ничьей - 2:2. У хозяев отличились Александр Пихалёнок (49) и Вячеслав Чурко (59), у гостей - Вадим Парамонов (45+2) и Бруно Дуарте (51), который на 6-й минуте не реализовал пенальти.

Результаты других матчей тура

"Олимпик" (Донецк) - "Шахтер" (Донецк) - 2:5 Голы: Геннадий Пасич (19-я минута), Олег Данченко (76 - автогол) - Марлос (11), Жуниор Мораес (17, 33, 75), Тарас Степаненко (42);

ФК "Александрия" - "Ворскла" (Полтава) - 2:0 Голы: Евгений Банада (15, 17);

"Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Киев) - 1:1 Голы: Глеб Грачев (84) - Назарий Русин (59).

Как сообщала "Страна", турнирное положение выглядит следующим образом: "Шахтер" - 15 очков (после 6-ти матчей), "Александрия" - 15 (6), "Динамо" - 13 (5), "Черноморец" - 9 (6), "Заря" - 8 (6), "Десна" - 7 (6), "Олимпик" - 6 (6), "Ворскла" - 6 (6), "Львов" - 5 (6), "Карпаты" - 5 (6), "Мариуполь" - 4 (5), "Арсенал" - 4 (6).

Ранее стало известно, что встречу 3-го тура "Мариуполь" - "Динамо" (Киев) перенесли на 26 сентября из-за участия клубов в еврокубках, а также о том, что Джуниор Мораес возглавил гонку лучших бомбардиров турнира.