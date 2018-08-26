В Кишиневе, где 5 тысяч человек пикетируют парламент, участники протестного митинга требуют отставки правительства и уголовного преследования тех, кто причастен к краже миллиарда долларов из банковской системы республики. Об этом сообщает "Интерфакс". 

Сторонники протестующей оппозиции приняли резолюцию по итогам акции протеста.

В "Резолюции Общего собрания граждан Молдовы" на правительство возлагается ответственность за "обнищание население и массивную миграцию, срыв внешнего финансирования Молдовы, угрозу дальнейшего выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом".

Авторы резолюции обеспокоены антидемократическими действиями властей, а также отсутствием прогресса в расследовании кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

В резолюции также содержится требования об аннулировании смешанной избирательной системы, организации и проведению свободных и корректных выборов по пропорциональной системе, признании результатов выборов мэра Кишинева, которые были аннулированы решением судов, прекращения преследования оппозиции.

Авторы резолюции также требуют принятия в Молдове "закона Магнитского", который "способен обеспечить целостность и неподкупность молдовских чиновников". Протестующие также потребовали уголовного преследования граждан Молдовы, в том числе на территории стран Евросоюза, где продолжались действия с украденными в Молдове деньгами.

Организаторы митинга призвали манифестантов остаться ночевать в центре Кишинева, чтобы утром встретить членов правительства и депутатов парламента, которые придут возлагать цветы к памятнику Стефану Великому. Уже в понедельник, 27 августа, Молдова будет праздновать 27 годовщину независимости.

Как сообщает ТАСС, ночь в палатках на площади готовятся провести 100 участников протеста правой оппозиции. Здесь установили 20 палаток, столы, привезли еду и напитки, спальные мешки.

Как сообщала "Страна", власти ЕС призвали заморозить финансовую помощь Молдове. Требуют вернуть "провевропейского" мэра Кишинева.

Ранее президент Молдовы решил, что пришло время говорить об особом статусе Приднестровья.

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