В США в самом густонаселенном городе Флориды Джексонвилле неизвестный открыл стрельбу на соревновании по киберспорту.

По предварительным данным, четверо человек убиты, около десяти получили ранения. Территория оцеплена. Об этом сообщили в местном управлении шерифа в Twitter.

"Массовая стрельба в Джексонвилле. Держитесь подальше. Там сейчас небезопасно", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/JSOPIO

По данным местной телекомпании News4JAX, четверо человек убиты, около десяти ранены. Эта информация пока не подтверждена официально.

В социальных сетях распространяется видео с онлайн-соревнований по киберспорту, которые проходили в городе. Видно, как игроки покидают состязания, на трансляции слышны звуки выстрелов.

Oh my god someone just shot up the Jacksonville madden tournament. This is unreal I hope everyone is okay. https://t.co/vs0eS2upIV