В США в самом густонаселенном городе Флориды Джексонвилле неизвестный открыл стрельбу на соревновании по киберспорту.

По предварительным данным, четверо человек убиты, около десяти получили ранения. Территория оцеплена. Об этом сообщили в местном управлении шерифа в Twitter.

"Массовая стрельба в Джексонвилле. Держитесь подальше. Там сейчас небезопасно", - говорится в сообщении.

 

Фото: twitter.com/JSOPIO

По данным местной телекомпании News4JAX, четверо человек убиты, около десяти ранены. Эта информация пока не подтверждена официально.

В социальных сетях распространяется видео с онлайн-соревнований по киберспорту, которые проходили в городе. Видно, как игроки покидают состязания, на трансляции слышны звуки выстрелов.

Как сообщала "Страна", во Флориде стрелок открыл огонь по прохожим и больше часа воевал с полицией.

Также "Страна" писала, как в США голый стрелок расстрел кафе с посетителями, трое погибших.

Напомним также, что школьный стрелок из Флориды заявил, что хочет раздать свое наследство семьям погибших.

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