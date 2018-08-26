Из турецкой Анталии уже 5 часов не могут вылететь украинские туристы. Об этом сообщает политолог и общественный деятель Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Самолет никуда не летит. Ждем до завтра пока отремонтируют самолет. Вместе с пассажирами рейса 2162 ANDA сидим в аэропорту Анталии, хотя давно уже должны были отсюда вылететь. Что будет дальше неизвестно - представители компании @JoinUp исчезли с горизонта три часа назад. С тех пор ни одной информации. Сидим, ожидаем, чем завершится путешествие домой", - написал Таран.

Фото: facebook.com/victor.taran.5

На сайте самой компании сообщается, что рейс должен был вылететь сегодня в 12:00 и прибыть в Киев в 14:30. Указывается также статус этого рейса - "ожидается в 19:25".

Как сообщала "Страна", нынешнее лето оказалось особенно проблемным для украинских туристов. Количество негативных отзывов о работе отечественных турфирм в соцсетях просто зашкаливает. Как и перечень неприятных сюрпризов, которые продавцы туров с завидным постоянством преподносят отдыхающим – начиная от массовых задержек чартеров, из-за которых люди сутками сидели в аэропортах, и заканчивая подменой отелей.

Ранее "Страна" писала, почему турагентства этим летом массово торгуют проблемными путевками.