Появились фото, как в небо над Белой Церковью взмыли десятки воздушных шаров
В Белой Церкви в воскресенье, 26 августа, прошел третий, завершающий день фестиваля воздушных шаров "Александрийская феерия". Фото с мероприятия опубликовал Роман Наумов на своей странице в Facebook.
По словам организаторов мероприятия, в этом году фестиваль особенный, поскольку парк "Александрия", в котором он проводится, празднует юбилей - 230 лет.
Это уже второй по счету фестиваль воздухоплавания в Белой Церкви.
Пользователи соцсетей опубликовали фото плывущих в небе разноцветных воздушных шаров.
Фото: facebook.com/fotoromka
Фото: facebook.com/fotoromka
Фото: facebook.com/fotoromka
Фото: facebook.com/fotoromka
Фото: facebook.com/fotoromka
Как сообщала "Страна", в Колумбии воздушный шар Google приняли за НЛО.
Также "Страна" писала, как в Австралии воздушный шар с туристами врезался в дерево и рухнул на землю.
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