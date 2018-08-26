В Белой Церкви в воскресенье, 26 августа, прошел третий, завершающий день фестиваля воздушных шаров "Александрийская феерия". Фото с мероприятия опубликовал Роман Наумов на своей странице в Facebook.

По словам организаторов мероприятия, в этом году фестиваль особенный, поскольку парк "Александрия", в котором он проводится, празднует юбилей - 230 лет.

Это уже второй по счету фестиваль воздухоплавания в Белой Церкви.

Пользователи соцсетей опубликовали фото плывущих в небе разноцветных воздушных шаров.

Фото: facebook.com/fotoromka

Фото: facebook.com/fotoromka

Фото: facebook.com/fotoromka

Фото: facebook.com/fotoromka

Фото: facebook.com/fotoromka

Как сообщала "Страна", в Колумбии воздушный шар Google приняли за НЛО.

Также "Страна" писала, как в Австралии воздушный шар с туристами врезался в дерево и рухнул на землю.

Ранее "Страна" писала, как воздушный шар с 16 пассажирами в Техасе загорелся от столкновения с высоковольтной линией.