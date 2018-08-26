Бригада судей из Словении будет обслуживать ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и амстердамским "Аяксом", который состоится в Киеве 28 августа. Главным рефери будет 42-летний Дамир Скомина. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Скомине на линиях будут Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертый арбитр – Томаж Кланчик.

Начало ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – "Аякс" начнется в 22:00.

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 30 августа. Проигравшая команда будет участником жеребьевки группового турнира Лиги Европы.

Дамир Скомина Фото: Футбол 24

Как сообщала "Страна", 22 августа на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме местный "Аякс" принял киевское "Динамо". Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов завершился победой голландцев 3:1.

Также "Страна" сообщала о прогнозах букмекеров на предстоящий матч.