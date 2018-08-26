В субботу, 25 августа, 19-летняя девушка бросилась под поезд метро в Киеве. Инцидент произошел вечером на станции метро "Дворец спорта". Видео спасения жительницы столицы опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Очевидцы видели, как девушка подошла к краю перрона и спрыгнула вниз на колеи, когда прибывал поезд. Ей повезло, что она попала в выемку между рельсов и не получила серьезных травм. Работники станции вытащили девушку.

Очевидцы уточнили, что пострадавшая была в неадекватном состоянии и, видимо, пыталась покончить с собой. После оказания первой помощи ее передали психологам.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Вокзальной образовалась давка из-за потерявшей сознание женщины.

Напомним также, что ранее в киевском метро подростки прыгнули под колеса поезда.