Примадонна российской сцены Алла Пугачева отреагировала на скандал с певицей Лаймой Вайкуле после слов латвийской певицы о том, что она ни за какие деньги не поедет на гастроли в оккупированный Крым, поскольку европейцам это запрещено.

На видеозаписи Алла Борисовна сидит с Вайкуле за столиком кафе. Она игриво просит коллегу показать язык - мол, у Вайкуле он "без костей".

По словам Пугачевой, с таким языком ей нужно молчать. При этом Вайкуле иронизирует, что у Пугачевой с костями язык. Примадонна соглашается, мол это "потому что она рыбу ела". Две певицы заливисто хохочут.

Пугачева попыталась сгладить скандал вокруг Лаймы Вайкуле Фото instagram.com/maxgalkinru

Как сообщала "Страна", российский актер и блогер Станислав Садальский также прокомментировал скандал с Вайкуле и ее отказом выступать в Крыму вне зависимости от гонорара. Он отметил, что она замечательный человек и певица. Также актер сообщил, что в Украину он не поедет, так как здесь обижают его соотечественников. "При Порошенко не приеду", - резюмировал актер.

Примечательно, что свои размышления на тему Вайкуле, Латвии и Украины актер поместил под фотографией, на которой он изображен в вышиванке.

По мнению члена Совета федерации Франца Клинцевича, Лайма Вайкуле, сделав подобное заявление перед концертом в Одессе, пыталась завоевать любовь местной публики.