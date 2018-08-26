Президенты Сербии и Косово рассматривают изменения границ государств, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта. США готовы поддержать территориальные договоренности. Лидеры Косово и Сербии также призвали Европейский Союз предоставить поддержку их усилиям. Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что идея об изменении границы начала обсуждаться несколько недель назад. Однако договоренности не выносили публично перед международным сообществом.

Издание отмечает, что такие заявления прозвучали на панельной дискуссии в Австрии. Решение Александра Вучича и Хашима Тачи поставило Евросоюз в сложное положение. Лидеры ЕС давно выступают против изменений границ на том основании, что они могут привести к перераспределению других границ на Балканах и вероятно возродить этническое насилие войн 1990 годов.

Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что на этом этапе переговоров между странами ничего нельзя исключать, однако призвал, чтобы сделка лидеров не привела к дестабилизации балканского региона.

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что намерен достичь обязывающего юридического соглашения с Сербией. "Время сделать это сейчас. У нас есть небольшое окно возможностей. Это не легко. Это очень, очень сложно. Вот почему все должны поддержать это", - отметил он.

Он добавил, что "страны нашего региона, государства-члены ЕС или другие страны мира не должны противостоять или бояться потенциального мирного соглашения между Косово и Сербией, даже если такое соглашение будет включать коррекцию границ".

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал международную реакцию на идею изменения границ, заявив, что западные правительства хотят навязать свою волю албанцам и сербам.

"Почему вас так беспокоит то, что мы делаем? Мы делаем что-то для будущего сербов и албанцев. И мы должны заботиться о себе, никому не причиняя вреда, не влияя на других в регионе", - сказал он.

Ни один из президентов четко не определил, о каких границах идет речь. Чаще всего обсуждаемый сценарий заключается в том, что часть северного Косово, населенная в основном сербами, перейдет Сербии, а населенная в основном албанцами Прешевская долина в Сербии станет частью Косово.

Напомним, Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Обе страны стремятся стать членами ЕС, но для этого они должны решить территориальные споры.

Как сообщала "Страна", президент Косово Хашим Тачи сделал экстренное заявление на фоне резкого обострения с Сербией.

Ранее "Страна" разбиралась, грядет ли новая война в Косово и почему Сербию поддерживают и Россия, и Украина.