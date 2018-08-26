В Киеве, 25 августа, водитель легкового автомобиля в опасной ситуации не справилась с управлением и вылетела в столб на Днепровской набережной. Видео опубликовано на YouTube-канале Aralexs Berline.

За рулем автомобиля находилась девушка, она не пострадала.

Чудом также уцелел и велосипедист, который в момент ДТП находился на злополучном перекрестке.

Как сообщала "Страна", 21 августа на перекрестке Березняковской и Днепровской набережной группа молодых людей на черном BMW на скорости врезалась в припаркованные автомобили. Всего пострадало 4 машины. У главного подозреваемого при себе был травматический пистолет, которым он угрожал всем вокруг.

Позже появилось видео, как толпа чуть не разорвала этого лихача.

Также "Страна" писала, как на Крещатике три девушки переходили улицу в неположенном месте, когда одну из них сбил автомобиль BMW.