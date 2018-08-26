Боксер из Пуэрто-Рико Хосе Педраса станет следующим соперником 30-летнего украинца Василия Ломаченко. Бой запланирован на 1 декабря в Лос-Анджелесе.

29-летний пуэрториканский боксер победил мексиканца Раймундо Бельтрана и стал обладателем титула WBO в легком весе.

Бой длился все 12 раундов. Первые раунды Педраса работал на дистанции. В 5 раунде он провел грамотную атаку в клинче, которая окончательно вымотала Бельтрана. Далее Педрас работал в своей манере: сближение с соперником и джебы. В 11 раунде Бельтран побывал в нокдауне. Хосе Педраса победил единогласным решением судей.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявлял, что победитель боя Бельтран - Педраса подписал контракт на бой с украинцем.

Хосе Педраса родился 8 мая 1989 года в Пуэрто-Рико. Он начинал как любитель и в 2009 году на чемпионате мира завоевал серебряную медаль. Дебютировал на профессиональном ринге в начала 2011 года. С тех пор провел 26 поединков – 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение.

Проиграл в 2017 году техническим нокаутом Джервонте Дэвису, еще одному бойцу, с которым хотел бы встретиться Ломаченко.

Фото: iSport.ua

Как сообщала "Страна", украинский боксер Ломаченко стал суперчемпионом WBA. Он также попал в ТОП-10 рейтинга лучших боксеров мира.

Ранее Ломаченко рассказал о том, что ему помогло добиться успеха.