Сегодня, 26 августа, в Кишиневе сторонники правой оппозиции проводят многотысячный марш. В ходе шествия демонстранты пикетировали парламент, Службу информации и безопасности и Центр по борьбе с коррупцией Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

Марш организован лидерами "Платформы Достоинство и правда" (ПДП), Партии действия и солидарности (ПДС) и Либерал-демократической партии. Изначально люди пришли на площадь Великого национального собрания в центре города с акцией протеста. Площадь была занята оппонентами из "Партии Шора".

Сторонники оппозиции безуспешно пытались вытеснить с площади сторонников Шора. Некоторые агрессивные демонстранты стали забрасывать оппонентов пластиковыми бутылками с водой, но эти действия пресекли правоохранители.

"Пройдем маршем свободы к захваченным госструктурам. После этого вернемся обратно и продолжим протест", - заявила лидер ПДС Майя Санду.

"Сторонники Шора заняли площадь незаконно. Совсем скоро, максимум через полчаса, площадь будет наша", - пообещал лидер ПДП Андрей Нэстасе.

Согласно данным полиции, в протестах в центре Кишинева принимают участие около 5 тысяч человек. Люди выступили с протестом против политики правительства.

Выступающие критикуют правящую Демократическую партию и требуют вернуться к пропорциональной системе выборов в парламент. Они также считают необходимым обеспечить в стране независимую судебную систему и вернуть €1 млрд, который был похищен из банков страны при правлении проевропейских партий.

Если эти требования не будут выполнены, манифестанты обещают инициировать акции гражданского неповиновения и установят палатки в центре Кишинева.

Фото: ru.sputnik.md

Как сообщала "Страна", ранее в Кишиневе протестовали против отмены результатов выборов мэра. В центре города перекрыли улицы.

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