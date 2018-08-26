Сегодня, 26 августа, когда шахтеры встретили профессиональный день с долгами по зарплате, в районе проведения ООС на Донбассе погибли двое украинских военных, подорвавшихся на мине. Один военный получил ранения, трое – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Cообщается, что два случая подрыва на минно-взрывных устройствах зафиксировали в луганском направлении. В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы.

В районе обороны другого батальона "из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, два получили боевые травмы". По данным фактам проводится тщательная проверка.

Вместе с тем, в течение 26 августа, с 7.00 до 18.00 боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции ООС в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединский. Во всех случаях командиры подразделений принимали решение об огневом воздействии на противника с целью заставить его прекратить обстрел", – сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в День независимости Украины 24 августа на Донбассе убиты один военный и один гражданский.

Также "Страна" писала, как в день Донецка десант из 80 украинских дипломатов во главе с Климкиным вылетел в зону ООС.