Президент Украины Петр Порошенко планирует привлекать средства стран Евросоюза для восстановления городов в Донецкой и Луганской областях после того, как Украина потеряла деньги международных доноров на восстановление Донбасса. Об этом сообщает "Укринформ".

"У нас другая Украина и ее абсолютно другое место в мире, и именно поэтому украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами - мобилизацией средств мира по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского союза взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях", - сказал Порошенко во время выступления на открытии нового газопровода в Авдеевке.

Позже на встрече с руководителями заграничных дипломатических представительств Украины и военнослужащими ВСУ глава государства объяснил, что речь идет о программе установления своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса.

"Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция - за Мариуполь, пусть Великобритания - за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку. Это будет хорошим символом, ибо если люди будут инвестировать в восстановление нормальной жизни на Донбассе, они будут понимать тот уровень проблем, который сегодня касается нас", - отметил президент.

Как сообщала "Страна", генсек ООН готовится к активному восстановлению мира в Украине.

Также "Страна" писала, что Порошенко отдаст американцам контракты на восстановление Донбасса, если он вернется под контроль Украины.