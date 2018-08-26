В Киеве актер сериала "Сваты-6" и киевского театра Вячеслав Кошелев избил свою жену и похвастался этим на своей странице в Facebook. Об этом сообщает inforesist.org.

"И вот как я ее разукрасил, пусть скажет спасибо, что не задушил подушкой, пусть теперь полежит в нейрохирургии, подумает", написал он под одним из фото с женщиной.

Фото: inforesist.org/vyacheslav-koshelev

Фото: inforesist.org/vyacheslav-koshelev

Фото: inforesist.org/vyacheslav-koshelev

В комментариях под фотографией Кошелева раскритиковали знакомые и друзья. Многие заявили, что прекращают после увиденного всякое общение с ним.

Напоним, Кошелев работает в Киевском академическом театре на Липках. Соответствующая информация опубликована на сайте театра.

Фото: tuz.kiev.ua/persons

В тоже время бывший омбудсмен Валерия Лутковская отметила, что "без желания жертвы разобраться с обидчиком тяжеловато будет".

Продюсер Ирина Вратарева пишет, что "в театре сказали, что человек утратил адекватность. Увы, все считают, что не шутка и найти женщину нужно как можно скорее".

Позже Кошелев удалил все фото и опубликовал сообщение о том, что ему жена мстит за развод. И добавил: "Нефиг бросаться с ножом когда психуешь!".

Судя по всему пострадавшей оказалась Елена Савченко.

В комментариях под фото она писала, что все произошедшее правда - теперь открыто уголовное дело.

Фото: Вячеслав Кошелев/Facebook

Как сообщала "Страна", сын киевских миллионеров избил свою девушку, отобрав у нее iPhone X.

Также "Страна" писала, что в ночном клубе Киева мужчина в женском туалете избил девушку.

Ранее "Страна" публиковала видео, как под Одессой в автобусе пьяный мужчина жестоко избил женщину на глазах пассажиров.