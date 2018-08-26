Серена Уильямс, которая в декабре 2017 года объявила о возвращении в профессиональный спорт после родов, выступала на последнем Открытом чемпионате Франции в обтягивающем черном костюме с красным поясом. Ее костюм вызвал критику со стороны президента Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли.

Об этом со ссылкой на Tennis Magazine пишет RFI.

Костюм для теннисистки разработала компания Nike, вдохновившись образом супергероини комиксов Marvel. Еще в мае спортсменка выложила фото в костюме и отметила, что посвящает его всем молодым матерям, которым тяжело далось восстановление после родов.

Скриншот: Twitter Serena Williams

Однако, по словам Бернара Джудичелли, такая форма - "это слишком". После того, как спортсменка вышла в ней на корт, федерация попросила предупреждать производителей уведомлять, какую форму они готовят. "Следует с уважением относиться к соревнованиям и месту, где оно проходит", - сказал Джудичелли.

Однако его слова вызвали волну критики. Редактор газеты Le Monde Diplomatique Мона Шолле написала в Twitter, что он "говорит с одной из величайших теннисисток в истории, как директор говорит с недисциплинированной лицеистской".

Также, по ее словам, неправильно, что считается, что "женщина должна делать красиво, а красиво - это миниюбка".

Скриншот: Twitter Mona Chollet

Знаменитая американская теннисистка 60-80-х годов и борец за равноправие в спорте Билли Джин Кинг также отметила, что стоит уважать Серену Уильямс - за то, как она играет, а не в чем она одета.

Скриншот: Twitter Billie Jean King

В компании Nike ответили лаконичнее: "Можно забрать у супергероини костюм, но вы никогда не сможете лишить ее суперсил".

Скриншот: Twitter Nike

Отметим, что на стартующем 27 августа Открытом чемпионате США Серена Уильямс выступит также в необычной форме. На этот раз - в платье, созданном Nike и дизайнером дома моды Louis Vuitton Вирджилом Абло. Форма напоминает костюм балерины.

Фото: Twitter Serena Williams

Напомним, в июне Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" прямо перед матчем с Шараповой.

Также мы сообщали, что Серена Уильямс отказалась от участия в Australian Open, поскольку еще не пришла в форму.