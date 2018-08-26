В воскресенье, 26 августа, на несанкционированной свалке вблизи Балаклеи Харьковской области произошло возгорание, ликвидация пожара продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Харьковской области.

Огонь распространился по свалке площадь около 1,5 га, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом городскую свалку Балаклеи.

К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства.

Сейчас к тушению пожара приступили 9 пожарно-спасательных подразделений ГосЧС из Балаклеи, а также из соседних районов (Боровского, Змиевского, Изюмского и Шевченковского).

В общей сложности в тушении огня задействованы 9 спецавтомобилей и 40 человек личного состава ГосЧС.

Кроме того, спасателям помогают добровольная пожарная команда поселка Андреевка, добровольная пожарная дружина частного сельскохозяйственного предприятия "Свитанок" и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны.

В 16:05 пожарный вертолет ГосЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Уже совершено 7 сбросов воды.

Работы по тушению пожара продолжаются. Пострадавших нет.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

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