Шансы у киевского "Динамо" и амстердамского "Аякса", которые сыграют в Киеве 28 августа, примерно равны.

Об этом со ссылкой на букмекерские конторы пишет Укринформ.

Британские букмекеры из William Hill принимает ставки на победу обоих ФК с одинаковым коэффициентом. Он равен 2,60. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40.

Австрийские букмекеры из Bwin полагают, что победят все же хозяева матча. Хотя этот коэффициент немногим больше, чем коэффициент победы амстердамцев: 2,50 и 2,70 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,50.

Напомним, Лига чемпионов, Аякс - Динамо 3 - 1. Хацкевич заявил, что Гармаш играл на соперника и пообещал в Киеве новый футбол.

Также мы писали, что экс-форвард Динамо и сборной СССР оценил шансы киевлян против Аякса.