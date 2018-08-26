В воскресенье, 26 августа, в Рокитновском районе Ровенской области мотоциклист не справился с управлением, выехал с обочины в канаву и столкнулся с деревом. В результате ДТП погибли двое юношей и еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла не справился с управлением. Травмированных парней заметил житель Рокитневщины, который проезжал мимо. Мужчина сообщил про ДТП медикам и полицейским", – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте. 17-летний пассажир умер в машине скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Еще один подросток находится в реанимации. Все трое юношей – жители села Глинное Рокитновского района.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Сумами пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов. 29-летняя девушка погибла на месте.

Ранее в Киеве мотоциклист сбил пешеходов, которые шли с кладбища.

Также "Страна" писала, как в Харькове два мотоциклиста на Suzukи пошли на таран Nissan и погибли на месте.