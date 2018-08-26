Президент Украины Петр Порошенко 26 августа подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

После вступления в силу этого закона вопрос о социальной защите военнослужащих, которые принимают участие в обороне территории Украины, а также сдерживании агрессии Российской Федерации, будет решен.

Благодаря закону участники ООС получат те же самые государственные гарантии, которые предусмотрены для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий. Речь о пенсионном обеспечении, гуманитарной помощи, образовании, лечении и прочем.

Напомним, Порошенко подписал закон о штрафах и наказаниях за неуплату алиментов.

Также мы писали, что Верховный Суд разъяснил, что в Украине нельзя увольнять с работы военнослужащего по контракту.