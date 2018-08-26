Житель Индонезии Дуи Сусиларто выплатил бывшей жене миллионные долги по алиментам мелочью.

Об этом сообщает The Coconuts.

Мужчина принес около 10 мешков с мелочью на судебное заседание в Каранганджаре. Его долг составил 153 миллионами индонезийских рупий (около 265 тысяч гривен) мелкими монетами.

Все это богатство весило почти 890 килограммов.

Адвокат экс-супруги Сусиларто отказался пересчитывать деньги, посчитав поступок должника оскорбительным. Однако мужчина заявил, что у него не было плохих намерений: часть суммы помогли собрать друзья, остальное он достал из своей свиньи-копилки.

Отмечается, что женщина забрала монеты. Теперь работники суда должны пересчитать их.

Фото: coconuts.co

Фото: coconuts.co

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