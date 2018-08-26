25 августа в районе села Великие Лазы в Закарпатской области полиция задержала Opel Zafira с иностранной регистрацией. Оказалось, что данный автомобиль - это такси, которое перевозит нелегальных мигрантов по территории Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области.

"Опель" ехал по трассе "Киев - Чоп". За рулем находился 53-летний мужчина, водитель такси, как выяснилось, также иностранец, который легально проживает на территории Украины. В салоне полицейские обнаружили шестерых мужчин, самому младшему из которых было 18 лет, самому старшему - 30. Оказалось, что ни один из пассажиров не имеет при себе документов.

Мужчин доставили в отделение полиции, где правоохранители выяснили, что водитель такси решил за определенную плату провезти иностранцев через границу. Сами пассажиры признались, что хотели доехать до Германии.

Полицейские открыли дело по ст. 332 КК Украины за незаконный провоз людей через границу. Иностранцев направили к пограничникам, а авто забрали на штраф-площадку.

Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, украинцы начали забрасывать в ЕС нелегалов на дельтапланах. Один из таких захватили в Словакии.

Также мы сообщали, что часть перевозок нелегалов в Европу контролируют наши воры в законе.