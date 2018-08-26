Ученые выяснили, что даже малые дозы алкоголя наносят непоправимый урон здоровью, исследователи провели эксперимент, который показал влияние алкоголя на развитие онкологии. Об этом сообщает Naked Science.

В масштабном исследовании приняло участие 28 млн человек из 195 стран со всего мира. Ученым удалось выяснить, что не существует безвредной дозы алкоголя. Работа ученых опубликована в журнале The Lancet. В статье говорится, что полезные свойства алкоголя ничтожны в сравнении с побочными эффектами от его употребления. В частности, речь идет о риске развития рака.

В числе самых пьющих женщин оказались британки. Они заняли восьмое место в мире с 30 граммами алкоголя каждый день. Британцы выпивают примерно тот же объем, но они расположились на 62-й строчке среди мужчин.

В исследовании использовалась регулярность употребления алкоголя. В научном труде использованы данные из 694 работ ученых. Также эксперты проанализировали 592 работы, чтобы определить риск развития болезней, связанных с алкоголем. За стандартную порцию приняли 10 граммов алкоголя.

Глобально каждый третий человек в мире употребляет алкоголь, и это 2,4 млрд людей. В это число входят 25% женщин (0,9 миллиарда) и 39% мужчин (полтора миллиарда). Самыми пьющими оказались жители Дании (95,3% женщин и 97,1% мужчин), а наименее — мужчины в Пакистане (0,8%) и женщины из Бангладеш (0,3%). Румынские мужчины и украинские женщины выпивают больше всего - 8,2 и 4,2 спиртного напитка в день соответственно.

Оказалось, что любители алкоголя сильно рискуют здоровьем. Выяснилось, что употребление спиртных напитков стало в 2016 году седьмым по опасности фактором, приводящим к преждевременной смерти и провоцирующим развитие различных болезней среди всех возрастов. Также алкоголь стал причиной смерти 2,2% женщин и 6,8% мужчин, по большей части из-за онкологических заболеваний.

Страны, в которых проживает больше всего пьющего населения, выделены синим цветом Фото: The Lancet

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