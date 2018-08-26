Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 31 августа Украина выключит аналоговую технологию передачи телесигнала по всей территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Кабинет Министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Следовательно, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Нацсовет внес предложения в Кабмин о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, в приграничных зонах, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний без цифровых лицензий. Правительство учло предложение о сохранении аналогового вещания - 18 июля были внесены изменения в постановление.

Как сообщала "Страна", 1 августа без "аналога" остались Киев и Кировоград. Не обошлось без серьезных проблем. "Страна" выяснила, что ждет остальные области Украины, которые отключат уже 1 сентября?

напомним также, что полностью отказаться от "аналога" в пользу "цифры" правительство планирует к маю 2019 года.