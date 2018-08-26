Музыкальный продюсер Руслан Евдокименко, которому на днях исполнилось 48 лет, отказался комментировать состояние здоровья своей матери Софии Ротару, которой стало плохо 25 августа после частного концерта в Уфе.

Об этом со ссылкой на "Пятый канал" пишет УНИАН.

По словам Руслана, журналистам стоит обратиться к пиар-директору певицы. В свою очередь, концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров уже прокомментировал инцидент, который случился с певицей. По его словам, ее не госпитализировали. Однако, действительно, у Софии Михайловны из-за жары поднялось давление, и медики, которые дежурили на месте, оказали ей первую помощь.

Также мы сообщали, что София Ротару отпраздновала 70-летие на нейтральной территории.