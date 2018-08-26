Сын Софии Ротару отказался комментировать состояние здоровья мамы
Музыкальный продюсер Руслан Евдокименко, которому на днях исполнилось 48 лет, отказался комментировать состояние здоровья своей матери Софии Ротару, которой стало плохо 25 августа после частного концерта в Уфе.
Об этом со ссылкой на "Пятый канал" пишет УНИАН.
По словам Руслана, журналистам стоит обратиться к пиар-директору певицы. В свою очередь, концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров уже прокомментировал инцидент, который случился с певицей. По его словам, ее не госпитализировали. Однако, действительно, у Софии Михайловны из-за жары поднялось давление, и медики, которые дежурили на месте, оказали ей первую помощь.
Также мы сообщали, что София Ротару отпраздновала 70-летие на нейтральной территории.
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