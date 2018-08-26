Появились первые подробности госпитализации певицы Софии Ротару в Уфе
Певица София Ротару, у которой возникли проблемы со здоровьем после частного концерта в Уфе, на данный момент уже должна быть в Москве.
Об этом сообщил ее концертный директор Сергей Лавров, передает ТАСС.
По его словам, самочувствие 71-летней певицы ухудшилось из-за жары: подскочило давление - в результате начались недомогание и головокружение.
"С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары", - сказал Лавров
Также Лавров опроверг информацию о том, что Ротару попала в реанимацию или вообще была госпитализирована. По его словам, на месте дежурила скорая помощь, врачи помогли измерить и понизить давление. После этого певица почувствовала себя лучше.
Медсестра из уфимской клиники, которая оказывала помощь певице, рассказала подробности о состоянии эстрадной артистки, передает "МК".
"Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей", - рассказала медсестра. Позднее Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение.
"У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо", - сказала она.
Сейчас певица уже отправилась в Москву и, по данным концертного директора, должна была уже приземлиться.
Напомним, концертный директор Софии Ротару раскрыл ее гонорары.
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