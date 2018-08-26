Певица София Ротару, у которой возникли проблемы со здоровьем после частного концерта в Уфе, на данный момент уже должна быть в Москве.

Об этом сообщил ее концертный директор Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, самочувствие 71-летней певицы ухудшилось из-за жары: подскочило давление - в результате начались недомогание и головокружение.

"С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары", - сказал Лавров

Также Лавров опроверг информацию о том, что Ротару попала в реанимацию или вообще была госпитализирована. По его словам, на месте дежурила скорая помощь, врачи помогли измерить и понизить давление. После этого певица почувствовала себя лучше.

Медсестра из уфимской клиники, которая оказывала помощь певице, рассказала подробности о состоянии эстрадной артистки, передает "МК".

"Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей", - рассказала медсестра. Позднее Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение.



"У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо", - сказала она.

Сейчас певица уже отправилась в Москву и, по данным концертного директора, должна была уже приземлиться.

Напомним, концертный директор Софии Ротару раскрыл ее гонорары.

Также мы сообщали, что неувядающая певица София Ротару показала фото с сыном в дороге.