В Ровно между водителем такси и пассажиром произошел конфликт с дракой, который закончился стрельбой с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 25 августа вечером по улице на Даниила Галицкого. Словесная перепалка переросла в драку, а после - в стрельбу.

По предварительной информации, во время стычки 48-летний таксист схватил из автомобиля спецустройство для отстрела резиновых пуль и произвел предупредительный выстрел вверх, после чего прозвучало еще два выстрела.

В результате этого один из пассажиров с ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу. Однако угрозы его жизни нет, сообщают в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кстати, разрешение на устройство для отстрела у таксиста имеется. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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