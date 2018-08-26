Союз украинцев ​​Португалии обратился требует от ФИФА наказать футболиста ФК "Спортинг Клуб Брага" Алана Озорио. Накануне матча своей команды с "Зарей" он он снялся в видео, где не засчитал Крым в список регионов Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

По мнению организации, видео с антиукраинскими высказываниями наносит Украине политический ущерб. В частности, речь о словах футболиста о том, что в Украине 24 региона (без Крыма), что в стране идет гражданская война и что абсолютное большинство украинцев считают русский язык родным.

"Своим действием нарушитель грубо нарушил уставные требования ФИФА и обязан понести соответствующее наказание", - сказано в обращении.

Видео: Facebook Alan Osorio

Скриншот: Facebook Alan Osorio

Напомним, в ответ на заявления Хацкевича, что "Шахтер - не украинская команда", "горняки" напомнили ему о рейтинге УЕФА и очках в национальную копилку.

Также мы писали, что в России требуют разобраться с украинским легионером, который отвернулся от триколора перед началом матча.