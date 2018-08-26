В воскресенье, 26 августа, в центре Киеве загорелся ресторан. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар возник в ресторане "Руккола" по адресу улица Большая Васильковская, 57/3.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неисправной работы вытяжки на кухне. Работники ресторана сообщили, на момент возгорания в помещении были люди. Однако, когда в зал пошел дым, посетителей вывели на улицу. До прибытия пожарных персонал пытался потушить огонь самостоятельно.

Пожарные, которые прибыли на происшествие, быстро устранили огонь. В результате пожара никто не пострадал. На месте ЧП также работали дежурили медики и патрульные.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева загорелся ресторан, пожарные долго не могли потушить огонь.

Также город под Киевом полностью оказался в дыму из-за масштабного пожара.