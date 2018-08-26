Решение Петра Порошенко сделать лозунг "Слава Украине!" официальным приветствием армии вызвало беспокойство западных историков.

Об этом пишет "Немецкая волна".

Издание напомнило, что приветствие появилось в конце 30х годов на процессе против Степана Бандеры в Польше.

"Есть свидетельства, что судебный процесс Степана Бандеры в 1936 году его сторонники сопровождали возгласами "Слава Украине" выбрасыванием руки, как в фашистском салюте. Возможно, это и дало повод для фашистских аналогий", - приводит DW слова львовского историка Александра Зайцева.

Шведский историк Пер Андерс Рудлинг заметил в интервью радиостанции, что аналогичные приветствия использовали и другие националистические, а также фашистские милитаризованные движения в Европе: хорватские Усташи (появились одновременно с ОУН в 1929 году) употребляли сейчас запрещенный в Хорватии лозунг "Za dom spremni" ( "За родину готовы"), или же словацкая Глинковая гвардия и ее лозунг "На страх", которые во всех случаях сопровождались нацистскими "зигами".

Рудлинг задается вопросом, может ли слоган ОУН существовать в демократическом обществе, будучи оторванным от исторического контекста и групп, которые запустили его в оборот.

"Когда хорватские радикалы употребляли лозунг усташей, это вызвало агрессивные дискуссии и дисциплинарные наказания международных спортивных ассоциаций.

Когда же украинские радикальные спортивные фанаты это употребляют, то предлагается рассматривать это в другом контексте. Мне кажется это применением двойных стандартов", - утверждает историк.

Напомним, хорватского футболиста Домагоя Виду оштрафовали и за лозунг "Слава Украине".

В то же время немецкий историк Кай Штруве (Kaи Struve) с Галле-Виттенбергского университета считает, что принятию такого приветствия должна предшествовать дискуссия в обществе, а не только обсуждения с военнослужащими, ветеранами АТО и неизвестными "трудовыми коллективами", как говорится в заявлении пресс-службы президента Украины.

"Проблематичным в этом решении я считаю то, что его принимали "сверху"", - говорит Штруве.

По его словам, в Украине длительное время были противопоставлены два антагонистических нарратива - советский и националистический. Советский тенденциозно приравнивал все украинские национальные потуги к фашизму. В то же время в националистическом затемнялись все проблематичные аспекты истории украинского национализма и, особенно, истории ОУН и УПА.

"Последний с 2014 года в значительной мере формирует украинскую государственную политику ", - сказал Штруве в комментарии DW.

С ним согласен его шведский коллега. "Думаю, что эта политика себя исчерпывает. Руководитель украинского УИНП (Украинского института национальной памяти - Ред.) - персона нон грата в Польше, сотрудничество с польскими историками зашло в тупик, Украину критикуют конгрессмены США ... Или возвращение к жизни лозунгов ОУН помогает консолидации государства и приближает Украину к Европе? ", - спрашивает Рудлинг.

Отметим, что впервые официальное армейское приветствие "Слава Украине!" прозвучало на параде в честь Дня независимости 24 августа 2018 года.

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