Минздрав Украины предупреждает о том, что купание в Черном и Азовском морях может быть опасным для украинцев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на странице в Facebook.

Согласно новым данным,не рекомендуется купаться в Затоке и Курортном - популярных местах отдыха под Одессой.

Что касается Азовского моря, тут тоже выявлены опасные места. Это касается городских пляжей Мариуполя, а именно - "Центрального", "Левобережного", Песчаного".

Всего на интерактивной карте, опубликованной Минздравом отмечено 154 мест, где специалисты не рекомендуют отдыхать у воды.

Напомним, в Азовском море нашествие множества медуз, которых раньше не было.

Также мы сообщали, что Москва блокирует Азовское море, чтобы получить от Украины воду для Крыма.