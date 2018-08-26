Минздрав в конце лета показал пляжи Черного и Азовского морей, на которых нельзя купаться. Карта
Минздрав Украины предупреждает о том, что купание в Черном и Азовском морях может быть опасным для украинцев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на странице в Facebook.
Согласно новым данным,не рекомендуется купаться в Затоке и Курортном - популярных местах отдыха под Одессой.
Что касается Азовского моря, тут тоже выявлены опасные места. Это касается городских пляжей Мариуполя, а именно - "Центрального", "Левобережного", Песчаного".
Всего на интерактивной карте, опубликованной Минздравом отмечено 154 мест, где специалисты не рекомендуют отдыхать у воды.
Напомним, в Азовском море нашествие множества медуз, которых раньше не было.
Также мы сообщали, что Москва блокирует Азовское море, чтобы получить от Украины воду для Крыма.