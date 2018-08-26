14-летний украинец Александр Омельчук установил рекорд по набиванию мяча ногой. Об этом сообщает "Район".

Подросток их села Боратин Волынской области без перерыва в течении 36 минут и 47 секунд набивал мяч. Всего он совершил 4161 удара по мячу. Рекорд зафиксировали Национального реестра рекордов Украины. Они утверждают, что ни один отечественный спортсмен не замахнулся на установление рекорда в жонглировании мячом.

Эксперт национального реестра рекордов Украины Виталий Иваницкий отметил, что парень побил рекорд всемирно известных футболистов.

"Неймар - 2123 раза, Роналду - 2911, Лионель Месси - 3168 раз. Александр Омельчук - 4161 раз", - рассказал он.

Юноша рассказал, что сперва хотел прост перебить рекорд Мессию

"Я захотел перебить рекорды известных футболистов и начал перебивать. Я побил рекорд Лионеля Месси, затем открыл рекорды Украины и увидел, что нет никакого рекорда установленного и захотелось мне подать заявку в Книгу рекордов Украины", - сообщил рекордсмен.

Фото: lutsk.rayon.in.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве зарегистрировали рекорд семейной пары.

Также в Киеве установили рекорд, развернув самый длинный флаг Украины.