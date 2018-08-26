26 августа, поздравив Донецк с Днем города, Петр Порошенко поучаствовал в символическом запуске газа на газопроводе от поселка Очеретино в Авдеевку Донецкой области.

Транслировал церемонию президентский "5 канал".

"Мало кто в мире могв январе 2017 года представить, что в Авдеевке россияне будут пытаться устроить армагеддон. Нельзя представить, что в 21 веке посреди Европы жителям 20-тысячного года пытались предречь холодную смерть. Как выжить, когда нет газа, потому что он перебит и перекрыт россиянами? Когда нет электроэнергии, потому что она перебита артиллерийским огнем российско-террортистических войск?", - сказал Президент.

Отметим, что газ в Авдеевке появился только в 2018 году. Для этого был построен новый газопровод.

"Россияне больше не поставят нас на колени своим газовым шантажом", - сказал Порошенко.

Видео: YouTube 5 канал

Сегодня в зону ООС, помимо Порошенко, отправились 80 украинских дипломатов во главе с Павлом Климкиным.

Напомним, Авдеевка и часть Ясиноватского района на Донбассе оставались без воды.

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