Село в Запорожской области терроризирует стая волков. Об этом сообщает издание "Местные вести".

Дикие хищники стали нападать на село Тихоновка Мелитопольского района. Местная жительница сообщила, что нее волки убили трех коз. В общей сложности волки погубили девять животных в четырех дворах.

Само село подчинено Новофилипповскому сельсовету. Селяне обращались в руководству, но никаких мер к их защите не применялось.

"Мы услышали, что козы беспокоятся. Я оставила внука четырех с половиной лет в хате и с дочкой пошла к ним на выпас. Смотрю - три козы загрызены и волчица среди них. Мы стали визжать, а она смотрит на нас и тащит зубами козу. Я думаю, что это волчица, потому что за речкой видели норы, пару волков и двух волчат. Я думаю, она козу волчатам потащила. Речка у нас пересохшая, им ничто не мешает. Волки стали подходить близко к домам, у соседей вообще за забор волк запрыгнул", - рассказала жительница села.

Председатель сельсовета сообщил, что отстрел волков начнут лишь зимой.

"Я столько лет в селе живу и не помню, чтобы волки были. Что теперь делать, не знаю. Председатель сельсовета говорит, зимой по следам найдем. Так волки до зимы весь скот перетаскают", - отметила украинка.

Ранее "Страна" сообщала, что в США боятся, что генетически мутировавшие волки проберутся в Европу из Чернобыля.

Также жители Карпат заявляют, что волки стали чаще нападать на овец.