Шахтерам до сих пор не выплатили долги по зарплате, которые они приезжали выбивать в Киев.

Об этом сообщил лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко, который в День шахтера 26 августа встретился с горняками из Лисичанска.

"Дикие случаи, когда людям не платят зарплату, должны получать оценку правоохранительных органов. Шахтеры добыли уголь, отправили его на электростанцию, где была произведена электроэнергия, но не получили зарплату", - отметил Бойко.

Он напомнил, что "Оппозиционный блок" добился принятия законопроекта №8362, который обеспечивает выплату задолженности шахтерам. 17 августа он был подписан президентом.

"Мы выдвинули ультиматум, что не будем ни за что голосовать, пока не будет принят данный закон. И большинство было вынуждено пойти на его принятие. Сейчас главное, чтобы эти деньги дошли до шахт. Шахтеры несколько раз приезжали в Киев, встречались с профильным министром и ресурс для погашения задолженности правительством был найден. И если шахтеров обманут еще раз, то пусть не удивляются многотысячным митингам в правительственном квартале", - сказал нардеп.

Напомним, что рост долгов шахтерам начался с 2014 года. С этого времени они стали все чаще бастовать и перекрывать дороги. По данным профсоюзов, горнякам на лето 2018 года должны более 1 миллиарда гривень. В правительстве занижают эту цифру втрое.

В июле Рада выделила 1,4 миллиарда госдотаций шахтерам, но только 17 августа этот закон подписал президент. Таким образом до Дня Шахтера горняки ничего не получили.

Накануне выделения денег в Киеве состоялись акции протеста, организованные профсоюзами горняков. В ходе которых министр Насалик назвал подрался с нардепом Шаховым из-за долгов по зарплате.