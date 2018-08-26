В сети опубликовали фото условий проживания украинских бойцов Национальной гвардии. Снимки выложил в Facebook блогер Игорь Молодан.

Он показал помещения казарм части Национальной гвардии 3030 в Киеве. На фото видно их аварийное состояние.

"В таких условиях живут нацгвардейцы, когда охраняют наш покой. Я не против парадов, но, может быть стоит отказаться один раз, что бы за эти деньги починить всн казармы?", - написал блогер.

При этом Молодан отметил, что вопросы по питанию это "отдельная тема".

Фото: facebook.com/igor.molodan

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