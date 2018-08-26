Известная певица, народная артистка СССР София Ротару прокомментировал слухи о своей госпитализации. Об этом артистка сообщила в Instagram.

Ротару опровергла информацию, что она сейчас пребывает в больнице. 71-летняя певица уверила, что с ней все хорошо.

"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!" - написала она в сети.

Отметим, что СМИ писали о госпитализации Ротару в одну из больниц города Уфа. Якобы Ротару пела на корпоративе и к концу выступления ей стало плохо. По словам ее директора Сергея Лаврова, у певицы повысилось давление из-за жары.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее "Страна" сообщала, что концертный директор Софии Ротару раскрыл ее гонорары.

Также Ротару показала фото с сыном в дороге.