Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который умер на 82 году жизни после продолжительной болезни, готовил свою похоронную церемонию еще при жизни. Сообщается, что он не раз отмечал, что не хотел бы видеть на своих похоронах президента США Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на телеканал CNN пишет УНИАН.

Информацию об отказе в приглашении Трампа подтверждают члены семьи сенатора. В то же время, экс-лидеры США Барак Обама и Джордж Буш-младший приглашены на церемонию, более того, им предложили произнести речь во время похорон. Маккейн будет упокоен в Аннаполисе, штат Мэриленд, дата похорон еще не назначена.

Вероятно, нежелание Маккейна видеть Трампа связано с кардинально расходящимися позициями политиков. Так, он раскритиковал предложение президента о приглашении России в "Большую семерку" и назвал его "проявлением почтения к противнику".

Также Джон Маккейн осудил Трампа за телефонный разговор с Путиным, отметив, что президент ошибочно полагает, что США и Россия разделяют общие интересы.

Кроме того, он упрекал Белый дом в отсутствии дипломатических усилий по увеличению давления на Москву.