Украинский агрогигант "Мироновский хлебопродукт" выпускает курятину низкого качества. Об этом пишет голландское издание NRC.

В материале сказано, что агрохолдинг, принадлежащий миллиардеру и советнику президента Юрию Косюку, имеет самую крупную в Европе птицефабрику. За год на ней производят 570 тысяч тонн курятины. При этом данная фабрика, находящаяся под Винницей, стала настоящим кошмаром для местных жителей. Возле фабрики стоит постоянный запах куриного помета. А отходы загрязняют почву и воду.

В итоге два крупных кредитора агрофирмы подали официальную жалобу. Это Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития.

Винсент Кизебринк из Исследовательского фонда для многонациональных предприятий (SOMO) заявил, что птицефабрика Косюка загрязняет окружающую среду, из-за чего местные жители продают свои дома и покидают эти земли.

В Нидерландах же возмущены тем, что низкокачественное мясо попадает на их рынок из-за Соглашения "Украина - ЕС". В 2017 году в Голландию поставили 27 тысяч тонн курицы из Украины, однако она оказалась "низшего качества". Голландские фермеры злятся из-за этого, ведь к ним применяются более строгие стандарты качества, сказано в публикации.

При этом часто потребителям не ясно, какого качества курицу они употребляют в пищу. Например, украинская курятина может использоваться в ресторанах, где покупатель не может узнать о качестве мяса.

В статье указано, что уже в следующем году Голландия может обойтись без курятины из Украины. При этом даже с "импортными тарифами они могут производить мясо дешевле, чем в Украине".

Ранее "Страна" сообщала, что самыми богатыми украинцами по версии Forbes стали Ахметов, Жеваго и Косюк.

Также в курятине для столовых исправительных колоний нашли возбудителя смертельно опасного листериоза.